Литва живёт в страхе, Киев сыплет угрозами: Радио REGNUM

Москва, 16 ноября 2018, 17:00 — REGNUM
- На США возложили ответственность за кризис в лагере «Эр-Рукбан»;
- Российская гречка нагоняет ужас на литовских фермеров;
- Москва и Минск планируют развивать промышленный потенциал;
- Киев грозит перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы;
- Памятники истории и культуры в России могут отдать в концессию.
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