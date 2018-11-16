Минобороны РФ: США отвечают за кризис в лагере «Эр-Рукбан»

Москва, , 15:20 — REGNUM Соединенные Штаты отвечают за катастрофическую гуманитарную ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день в лагере беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи в Женеве Юрий Тарасов.

По его словам, в лагере беженцев находятся более 6 тыс. боевиков, подконтрольных США. Всего же в Эр-Рукбане содержатся около 50 тыс. человек. Тарасов отметил, что на сегодняшний день в лагере сложилась критическая ситуация, там нет питьевой воды и электроэнергии, беженцы не могут получить медицинскую помощь, а грузы гуманитарной помощи перехватываются террористами.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США возобновили интенсивные удары в Сирии с использованием фосфорных боеприпасов.

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