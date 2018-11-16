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Литовские фермеры боятся российской гречки

Экономика

Урожай в России обрушил цены на гречку

Литовские фермеры боятся российской гречки
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Гречка

Вильнюс, 16 ноября 2018, 15:57 — REGNUM  Литовские фермеры, выращивающие зерно, беспокоятся по поводу импорта гречки из России — в 2018 году урожай в РФ увеличился в три раза, и он, по словам фермеров, значительно снизил закупочные цены на гречку в Литве, пишет сегодня, 16 ноября, литовская деловая газета Verslo žinios.

По данным департамента таможни, в этом году в Литву было импортировано 15,018 тыс. тонн гречки, статистическая стоимость которой составляет почти 3 млн евро. Почти вся гречка — 14,794 тыс. тонн — прибыла из России, еще 223 тонны импортированы из Белоруссии, уточняет литовское агентство BNS.

По данным института аграрной экономики, в прошлом году урожай гречки в Литве составил 53,2 тыс. тонн, а в этом году прогнозируется 49,1 тыс. тонн.

В 2017 году в Литву было импортировано в целом 14,325 тыс. тонн российской гречки, а в 2016 году — 8,557 тыс. тонн.

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Экономика Литвы
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