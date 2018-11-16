Реставрировать памятники истории и культуры предлагают по концессии

Москва, , 15:39 — REGNUM Законопроект, разрешающий ремонт объектов культурного наследия по концессионным соглашениям, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября. Речь идет об объектах культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Прописывается, что неудовлетворительным будет пониматься такое состояние объекта культурного наследия, являющегося зданием, строением или сооружением, которое создает угрозу его физической утраты. Критерии уже определены постановлением правительства в 2015 году.

При этом концессионерам будет запрещено проводить переустройство на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием.

Ремонт объектов культурного наследия будет возможен и на условиях соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве. По такой схеме ремонт и реставрация будут возможны только объектов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

Предполагается, что концессионер заключает с органами охраны наследия охранное обязательство, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность, уголовная ответственность, расторжение самого соглашения.