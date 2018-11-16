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Посол России: Союзное государство должно иметь общий промышленный потенциал

Экономика

У Москвы и Минска нет спорных вопросов на эту тему, считает посол

Минск, 16 ноября 2018, 16:04 — REGNUM  Белоруссия и Россия заинтересованы в развитии промышленного сотрудничества, заявил посол России в Белоруссии Михаил Бабич, сообщает 16 ноября БЕЛТА.

По его словам, страны намерены развивать промышленное сотрудничество таким образом, чтобы Союзное государство России и Белоруссии имело общий промышленный потенциал, единую систему сбыта и общую систему коопераций. Бабич подчеркнул, что у Москвы и Минска нет спорных вопросов на эту тему. В частности, переговоры по компенсации, которые должна получать Белоруссия от «налогового маневра» России, Бабич назвал не «спорными», а «текущими».

Напомним, ранее в России приняли закон, снижающий экспортную пошлину на нефтепродукты с 30% до 0%. В Минске считают, что это скажется на белорусской экономике.

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия начала разрабатывать алгоритм против «налогового маневра» РФ

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Союзное государство России и Белоруссии
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