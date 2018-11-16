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Запад вместо реакций на убийства выдаёт критику на выборы: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 8:00 (время московское)

Запад вместо реакций на убийства выдаёт критику на выборы: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 16 ноября 2018, 08:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/872.

Читайте ранее в этом сюжете: Страны вооружаются с помощью России – защита от нападения? Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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