В Орск доставили останки пассажиров разбившегося под Москвой «Ан-148»

Орск, Оренбургская область, , 12:49 — REGNUM Спецборт с останками 32 пассажиров разбившегося 11 февраля в Подмосковье самолёта «Ан-148» авиакомпании «Саратовские авиалинии» приземлился в аэропорту оренбургского города Орска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.

Начинается выдача останков родственникам. На месте работают психологи МЧС.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM вице-губернатор Вера Баширова, в аэропорту создан оперативный штаб. Его возглавляет губернатор Юрий Берг.

Массовые похороны пройдут в восточном Оренбуржье 16 и 17 ноября.

Напомним, самолёт разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находились 71 человек, в том числе 65 пассажиров. Семь минут спустя после взлёта экипаж перестал выходить на связь. Расследование показало, что причиной авиакатастрофы стало обледенение датчиков скорости. Их обогрев был выключен.

Читайте ранее в этом сюжете: В Орске ждут спецборт с останками 32 пассажиров, погибших в авиакатастрофе