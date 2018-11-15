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В Орск доставили останки пассажиров разбившегося под Москвой «Ан-148»

Общество

На месте работают психологи. Создан оперативный штаб во главе с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом

Орск, Оренбургская область, 15 ноября 2018, 12:49 — REGNUM  Спецборт с останками 32 пассажиров разбившегося 11 февраля в Подмосковье самолёта «Ан-148» авиакомпании «Саратовские авиалинии» приземлился в аэропорту оренбургского города Орска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.

Начинается выдача останков родственникам. На месте работают психологи МЧС.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM вице-губернатор Вера Баширова, в аэропорту создан оперативный штаб. Его возглавляет губернатор Юрий Берг.

Массовые похороны пройдут в восточном Оренбуржье 16 и 17 ноября.

Напомним, самолёт разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находились 71 человек, в том числе 65 пассажиров. Семь минут спустя после взлёта экипаж перестал выходить на связь. Расследование показало, что причиной авиакатастрофы стало обледенение датчиков скорости. Их обогрев был выключен.

Читайте ранее в этом сюжете: В Орске ждут спецборт с останками 32 пассажиров, погибших в авиакатастрофе

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Крушение Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье
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