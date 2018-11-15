Путин обсудил с Нетаньяху гибель российского самолета в Сирии

Сингапур, , 13:08 — REGNUM Во время визита в Париж президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху гибель российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии, об этом глава государства заявил 15 ноября, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Сингапур.

По его словам, во время короткого общения «на ногах» с Нетаньяху, они «говорили о той трагедии, которая произошла», имея в виду гибель российского самолета и военнослужащих.

«Позиция Израиля понятна, известна, они считают, что не причастны к этой трагедии. Мы, разумеется, говорили и об этом, и о некоторых других вопросах», — сказал глава государства.

Напомним, 17 сентября российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит сирийской ракетой при возвращении на авиабазу Хмеймим в Сирии из-за провокационных действий истребителей F-16 израильских ВВС. Погибли 15 российских военнослужащих. После этого Россия приняла решение поставить Сирии комплексы ПВО С-300 и перестроить всю систему противовоздушной обороны этой страны.

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