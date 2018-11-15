Западу нужно осуждать убийства в Донбассе, а не выборы — Путин

Сингапур, , 13:34 — REGNUM Страны Запада, которые осуждают выборы в Донбассе, не обращают внимание на политические убийства в регионе. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита в Сингапуре.

«Мы (власти РФ) что-то не слышали (со стороны Запада) об осуждении убийств (в Донбассе)», — сказал глава государства.

По его словам, страны Запада должны реагировать на политические убийства в Донбассе, а не критиковать выборы глав республик.

Как ранее передавало ИА REGNUM, выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) состоялись 11 ноября 2018 г. Страны Запада не признали итоги голосования.

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