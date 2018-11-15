Учёные: неандертальцы не были агрессивными и неумелыми охотниками

Берлин, , 13:06 — REGNUM Учёные из Германии заявили, что неандертальцы не были агрессивными и неумелыми охотниками. Об этом сообщается в журнале Nature.

По словам учёных, в научном мире о неандертальцах сложилось представление как о людях, жизнь которых постоянно сопряжена с борьбой за выживание, риском и опасностями. Такой образ основан на наличии у них черепно-мозговых травм.

Учёные провели сравнение черепно-мозговых травм у неандертальца и человека современного типа. Выяснилось, что у обоих видов наблюдаются похожие травмы черепа. Следовательно, неандертальцы охотились, скорее всего, не прибегая к излишнему риску.

Читайте также: Неандертальцы наградили современных людей полезными генами — учёные