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Учёные: неандертальцы не были агрессивными и неумелыми охотниками

Наука

Неандертальцы охотились, скорее всего, не прибегая к излишнему риску

Берлин, 15 ноября 2018, 13:06 — REGNUM  Учёные из Германии заявили, что неандертальцы не были агрессивными и неумелыми охотниками. Об этом сообщается в журнале Nature.

По словам учёных, в научном мире о неандертальцах сложилось представление как о людях, жизнь которых постоянно сопряжена с борьбой за выживание, риском и опасностями. Такой образ основан на наличии у них черепно-мозговых травм.

Учёные провели сравнение черепно-мозговых травм у неандертальца и человека современного типа. Выяснилось, что у обоих видов наблюдаются похожие травмы черепа. Следовательно, неандертальцы охотились, скорее всего, не прибегая к излишнему риску.

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Научные исследования
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