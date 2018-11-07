Чьи требования не выполняет РФ, и кто метит на пост Порошенко: Радио REGNUM

Москва, 7 ноября 2018, 08:00 — REGNUM
- Каталония создаёт свои диппредставительства по миру;
- Член антироссийской националистической партии стала главой сейма Латвии;
- США хотят ввести второй пакет санкций за «дело Скрипалей»;
- Названо примерное число претендентов на кресло президента Украины;
- «Северный поток — 2» продвинулся на 200 км.
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Читайте ранее в этом сюжете: Диалог Белоруссии и США – курс на «многовекторность»: Радио REGNUM