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Газопровод «Северный поток – 2» продвинулся на 200 км

Экономика

Работы ведутся по графику. Задействовано порядка 20 судов

Москва, 7 ноября 2018, 04:54 — REGNUM  Более 200 км газопровода «Северный поток — 2» проложено на настоящий момент, сообщает сайт проекта.

Работы ведутся по графику. Задействовано порядка 20 судов.

«На сегодняшний день на дно Балтийского моря уже уложено более 200 км газопровода», — сообщили на сайте.

Уточняется, что стальные трубы для газопровода были доставлены с трубопрокатных заводов на два завода по обетонированию. На этих предприятиях 72% труб получили необходимое утяжеляющее бетонное покрытие. Готовые к укладыванию трубы доставляют на трубоукладочные суда круглосуточно.

Напомним, длина газопровода в итоге составит 1 224 км. Газопровод будет проходить по дну Балтийского моря, доставляя российский газ в Германию. В проекте, помимо России и Германии, участвуют Франция и Нидерланды.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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