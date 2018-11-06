Главой сейма Латвии стала член антироссийской националистической партии

Рига, , 18:23 — REGNUM Председателем парламента Латвии нового созыва вновь стала представитель Нацблока Латвии Инара Мурниеце, которая возглавляла сейм Латвии и прошлого, 12-го созыва. Это выяснилось в результате тайного голосования сегодня, 6 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Спикером сейма избрана депутат от партии, представители которой до выборов много говорили и о «русских вшах», и о генетически бракованном материале, имея в виду русских людей. То есть спикером сейма снова стала Инара Мурниеце от Национального объединения. Голосование было тайным, бюллетенями. Итоги голосования свидетельствуют за то, что какие-то 23 депутата не участвовали в голосовании. Смею уверенно предположить, что эти 23 депутата — это депутаты «Согласия», поскольку именно у них такое количественно избранных депутатов прошли в новый 13-й сейм. Неучастие 23 депутатов в голосовании автоматически понижает количество голосов, необходимое для избрания спикера сейма. Если бы голосовали все 100 депутатов сейма, то госпоже Мурниеце нужно было бы заручиться поддержкой 51 депутата, чего у нее не было. А при отсутствии 23 депутатов ей было достаточно для избрания и 39 голосов. Вот госпожа Мурниеце и получила свои 44 голоса. То есть косвенно — избрать ее спикером помогло именно «Согласие». Вероятно, именно этого и хотели те многочисленные избиратели Латвии, которые аккурат месяц назад отдали свои голоса именно за партию «Согласие», — прокомментировал новость об избрании Мурниеце депутат Европарламента Андрей Мамыкин.

Он также обратил внимание на то, что избранная по списку партии «Согласие» Юлия Степаненко заявила, что не будет работать во фракции партии «Согласие». И она стала независимым депутатом.

«Как говорится, первый пошел», — написал Мамыкин.

Напомним, ряд российских СМИ победу на выборах партии «Согласие» по каким-то только известным им основаниям называет «победой пророссийской силы».