Украинский ЦИК назвал примерное число претендентов на кресло президента

Киев, , 01:08 — REGNUM Более 40 кандидатов планируется на предстоящих в 2019 году президентских выборах на Украине, заявила председателя ЦИК этой страны Татьяну Слипачук, сообщает УНИАН.

Уже больше 30 человек планируют баллотироваться, уточнила Слипачук. Но ожидается еще большее число кандидатов.

Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Президента выберут на пятилетний срок. Основные претенденты — действующий украинский лидер Петр Порошенко и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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