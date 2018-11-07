Среда, 7 Ноября 2018 года
02:38:29 МСК

Украинский ЦИК назвал примерное число претендентов на кресло президента

Политика

Их не один десяток

Украинский ЦИК назвал примерное число претендентов на кресло президента
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
На Украине

Киев, 7 ноября 2018, 01:08 — REGNUM  Более 40 кандидатов планируется на предстоящих в 2019 году президентских выборах на Украине, заявила председателя ЦИК этой страны Татьяну Слипачук, сообщает УНИАН.

Уже больше 30 человек планируют баллотироваться, уточнила Слипачук. Но ожидается еще большее число кандидатов.

Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Президента выберут на пятилетний срок. Основные претенденты — действующий украинский лидер Петр Порошенко и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Тимошенко требует от Порошенко "четких и решительных" инициатив по наведению мира

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить