Каталония потратит около 500 тысяч евро на собственное посольство в Италии

Мадрид, , 22:28 — REGNUM Женералитет Каталонии заплатит 441 002 евро за аренду помещения для своего обособленного от Испании посольства в Риме в течение последних месяцев этого года и ближайших шести лет, сообщает сегодня, 6 ноября, издание ABC. На прошлой неделе каталонское посольство, которое располагается на улице 4 ноября, 114, совсем близко от площади Венеции, совместно открыли министр (или, как их еще называют, советник) по внешней политике, институциональным отношениям и прозрачности Женералитета Эрнест Марагаль и посол Лука Беллицци.

Как стало известно ABC, в одном из двух документов, принятых Женералитетом еще на совещании 9 октября, речь идет об аннулировании соглашения августа 2015 года, которое санкционировало выделение суммы в 471 тысячи евро министерству внешней политики на аренду помещения в Риме до 2021 года.

Второе соглашение, принятое каталонским правительством, устанавливает новую сумму расходов на аренду штаб-квартиры в Риме для внешнеполитической деятельности. В нем фигурирует выделение 441 002 евро на срок до 2024 года и поэтапно расписаны конкретные траты.

Оба этих решения связаны с возобновлением деятельности обособленного посольства региона в Италии, которое было закрыто в ноябре 2017 года испанским правительством в рамках применения мер, предусмотренных 155-й статьей конституции и одобренных Сенатом.

Посольство Каталонии в столице Италии стало третьим (после посольств в Лондоне и Берлине), которое министр Марагаль заново открыл после победы сторонников независимости региона на парламентских выборах в декабре 2017 года. Этими церемониями ознаменовалась первая фаза международной активности нового Женералитета, которая также включает в себя возобновление посольских миссий в США, Швейцарии и Франции.

Впрочем, часть каталонского правительства осуждает решение повторно открыть эти посольства, поскольку испанские власти устами министерства иностранных дел и представителей Европейского союза объявили на фоне судебного процесса над каталонскими сепаратистами, что ведомство Марагаля не следует регламенту в данном вопросе. В частности, оно не информирует правительство Испании о своих действиях, так что новые посольства пока не могут быть официально признаны.

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В будущем Женералитет Каталонии планирует открыть свои штаб-квартиры в Португалии и других средиземноморских государствах, в скандинавских странах, на Балканах, на Ближнем Востоке, а также в Латинской Америке и Азии.