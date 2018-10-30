США и Россию призвали к диалогу о ядерном разоружении: Радио REGNUM

Москва, 30 октября 2018, 14:00 — REGNUM
- Трамп готовит ответ в рамках «российского дела»;
- Власти Хиросимы призвали США и Москву к диалогу;
- Международные наблюдатели прокомментировали выборы в Грузии;
- В России хотят ужесточить санкции для скрывшихся с места ДТП;
- При затоплении дока в Росляково пропал человек.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/810.
Читайте ранее в этом сюжете: США в поисках «нарушений» РФ договора РСМД, Киев – «дружбы»: Радио REGNUM