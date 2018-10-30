Власти Хиросимы высказались против выхода США из ДРСМД

Хиросима, Япония, , 10:04 — REGNUM В японском городе Хиросима призвали США не выходить из соглашения о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Заявление об этом в ходе пресс-конференции сделал мэр города Кадзуми Мацуи, записсь опубликована 30 октября на сайте мэрии Хиросимы.

Мацуи подчеркнул, что Вашингтон и Москва обязаны вести переговоры о ядерном разоружении. Власти Хиросимы настоятельно призывают стороны тщательно выполнять договора и следовать здравому смыслу.

Напомним, в 1945 году японские города Хиросима и Нагасаки пострадали от атомных бомбардировок США. Жертвами ударов стали сотни тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении покинуть ДРСМД, который действовал между Москвой и Вашингтоном с 1988 года, под предлогом «нарушения» договора российской стороной. В Москве такие обвинения отвергают.

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