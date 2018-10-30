ПАСЕ-ОБСЕ: Выборы в Грузии проходили на неравном игровом поле

Тбилиси, , 10:59 — REGNUM На президентских выборах в Грузии избирателям была предоставлена возможность свободного выбора, а кандидатам — свободной агитации, но «выборы проходили на неравном игровом поле», заключили международные наблюдатели от ОБСЕ, БДИПЧ /ОБСЕ, ПАСЕ и других международных организаций. Промежуточный отчет по итогам наблюдения за выборами 28 октября опубликован на официальном сайте ОБСЕ.

Среди нежелательных явлений наблюдатели отметили дисбаланс в пожертвованиях, полученных в предвыборный период кандидатами в президенты. Если основные конкуренты получили суммы, исчисляемые в сотнях тысяч и миллионах лари, то остальным кандидатам достались мизерные пожертвования.

По мнению руководителя делегации ПАСЕ Андрея Хунко, «невероятное количество денег было потрачено на избирательную кампанию в стране с высоким уровнем бедности», что нецелесообразно. По его же оценке, значительная часть кандидатов вела агитацию в пользу других кандидатов, что подрывает доверие граждан к избирательному процессу.

Среди нарушений, которые наблюдатели выявили в ходе предвыборной кампании и выборов, были использование административных ресурсов, участие высокопоставленных представителей правящей партии в предвыборной агитации в нарушение действующего законодательства, резкая поляризация частных СМИ, вещавших в пользу одного конкретного партийного кандидата.

По оценке наблюдателей, внесенные в избирательное законодательство изменения, повысившие представительство правящей партии в избирательных комиссиях, а также непрозрачность отбора беспартийных членов комиссий подрывают доверие общества к избирательной администрации.

К числу негативных явлений были отнесены атмосфера резкой конфронтации, факты распространения негативной и ложной информации, личных оскорблений, которые фиксировались в ходе предвыборной кампании и в день выборов.

Тем не менее, наблюдатели заключили, что «на этих выборах Грузия продемонстрировала зрелось своей демократии».

Напомним, что 28 октября в Грузии проходили последние всенародные выборы президента. Так как ни один кандидат не набрал достаточного для победы количества голосов (50% + 1 голос), через две недели после объявления ЦИК окончательных итогов выборов (что, по информации председателя комиссии, ожидается не позднее 17 ноября) состоится второй тур выборов (который пройдет не позднее 2 декабря). Во второй тур выходят поддерживаемая правящей партией Саломе Зурабишвили (у которой, по предварительным данным, 38,64% голосов) и кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе (соответственно, 37,74%).