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Трамп пообещал ответить Мюллеру в рамках «российского дела»

Политика

Американский президент отметил, что «ничего не делал», однако от него ждут каких-то действий, и это смешно

Вашингтон, 30 октября 2018, 08:33 — REGNUM  Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, ответит на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера в рамках расследования «российского вмешательства» в выборы 2016 года. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

Американский президент отметил, что «ничего не делал», однако от него ждут каких-то действий, и это смешно. Но, вероятно, его команда что-то предпримет — ответит на вопросы по делу, заявил он.

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Ранее стало известно, что спецпрокурор Мюллер направил главе государства вопросы по «российскому вмешательству» и согласился принять ответы на них в письменной форме.

Как соообщало ИА REGNUM, ранее Трамп назвал несправедливым расследование дела о «вмешательстве России» в президентские выборы в США. Он также не исключил, что может попытаться прекратить дело.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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