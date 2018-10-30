Трамп пообещал ответить Мюллеру в рамках «российского дела»

Вашингтон, 30 октября 2018, 08:33 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, ответит на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера в рамках расследования «российского вмешательства» в выборы 2016 года. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.
Американский президент отметил, что «ничего не делал», однако от него ждут каких-то действий, и это смешно. Но, вероятно, его команда что-то предпримет — ответит на вопросы по делу, заявил он.
Читайте также: СМИ: был ли сговор Трампа с Россией, может стать известно после выборов
Ранее стало известно, что спецпрокурор Мюллер направил главе государства вопросы по «российскому вмешательству» и согласился принять ответы на них в письменной форме.
Как соообщало ИА REGNUM, ранее Трамп назвал несправедливым расследование дела о «вмешательстве России» в президентские выборы в США. Он также не исключил, что может попытаться прекратить дело.
Читайте также: Трамп не исключил прекращения дела о «российском вмешательстве»
Читайте развитие сюжета: СМИ: Представитель госдепа может занять пост постпреда США в ООН