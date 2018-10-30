Законопроект, ужесточающий санкции для скрывшихся с места ДТП, внесен в ГД

Москва, , 10:15 — REGNUM Законопроект, ужесточающий наказание для скрывшихся с места ДТП нарушителей, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

Вносятся изменения в части вторую, четвертую и шестую статьи 264 УК, усиливающие ответственность лица, управляющего транспортным средством и нарушившего ПДД или правила эксплуатации транспортных средств, при условии наступления тяжких последствий, если это лицо скрылось с места совершения противоправного деяния.

Принятие закона направлено на защиту интересов всех участников дорожного движения и связано с необходимостью обеспечения выполнения ими взаимных обязательств, порождаемых фактом ДТП, указали в правительстве.

Сейчас, если водитель скрылся с места ДТП, это нарушение влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Однако авторы отмечают, что у скрывшегося с места ДТП водителя сложно установить факт опьянения.

В связи с этим авторы предлагают фактически приравнять водителя, скрывшегося с места ДТП с тяжелыми последствиями, к совершившим ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и наказывать его соответственно — максимальное наказание будет предусматривать лишение свободы на срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.