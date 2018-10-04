МИД Франции призвал отказаться от ноябрьских выборов в Донбассе

Париж, , 14:47 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции призвало Россию использовать своё влияние и убедить власти Донецкой и Луганской народных республик в необходимости отказаться от проведения запланированных на 11 ноября 2018 года выборов. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте внешнедипломатического ведомства Франции 4 октября.

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Украина грозит санкциями из-за выборов в ДНР и ЛНР

«Минские соглашения предусматривают проведение местных выборов в рамках законодательства Украины. Любые другие формы голосования, объявленные де-факто властями, противоречат букве и духу этих соглашений и будут считаться недействительными», — говорится в заявлении французского МИД.

Также сообщается, что Франция выражает поддержку принятию Верховной радой Украины закона о продлении закона об особом статусе Донбасса.

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Как сообщало ИА REGNUM, внеочередные выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик намечены на 11 ноября. Ранее депутаты постановили досрочно прекратить полномочия главы ДНР Александра Захарченко в связи с его гибелью и назначить временно исполняющим обязанности председателя Народного совета Дениса Пушилина. 21 сентября он подал документы в республиканскую Центральную избирательную комиссию для участия в выборах главы Донецкой Народной Республики.

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Добавим, что Евросоюз заявил, что решение о выборах в Донбассе противоречат Минским соглашениям. Ранее заявление о необходимости изменить украинскую нормативно-правовую базу для проведения выборов в ДНР и ЛНР сразу от двух стран — Франции и Германии — сделал постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр.

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