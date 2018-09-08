В ЕС прокомментировали предстоящие выборы в ДНР и ЛНР

Брюссель, , 22:22 — REGNUM Минским соглашениям противоречит решение о проведении выборов в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в сообщении внешнеполитической службы Европейского союза.

«Реализация минских соглашений всеми сторонами конфликта (в Донбассе) является ключом к достижению прочного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что страны ЕС полностью поддерживают территориальную целостность Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2018 года в ДНР состоятся выборы нового главы республики, который займет пост взамен убитого Александра Захарченко.

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