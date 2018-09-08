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В ЕС прокомментировали предстоящие выборы в ДНР и ЛНР

Политика

ЕС полностью поддерживает территориальную целостность Украины

В ЕС прокомментировали предстоящие выборы в ДНР и ЛНР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Референдум в ДНР

Брюссель, 8 сентября 2018, 22:22 — REGNUM  Минским соглашениям противоречит решение о проведении выборов в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в сообщении внешнеполитической службы Европейского союза.

«Реализация минских соглашений всеми сторонами конфликта (в Донбассе) является ключом к достижению прочного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что страны ЕС полностью поддерживают территориальную целостность Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2018 года в ДНР состоятся выборы нового главы республики, который займет пост взамен убитого Александра Захарченко.

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Война в Донбассе
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