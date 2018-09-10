Украина грозит санкциями из-за выборов в ДНР и ЛНР

Киев, , 21:15 — REGNUM «Запад наложит на Россию очередной пакет санкций, если Кремль нарушит Минские соглашения и проведет выборы в Донецке и Луганске». Об этом 10 сентября в эфире телеканала «Прямой» заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины» Юрий Грымчак.

«Кто не выполняет Минские соглашения, тот получает санкции. Насколько мне известно, за последние четыре года на Российскую Федерацию были наложены санкции в большей мере за невыполнение Минских соглашений. Поэтому, когда у нас идут обстрелы — это РФ, когда проводятся какие-то выборы — также виновна РФ. На сегодняшний день между Украиной и Россией есть Минские соглашения при посредничестве ОБСЕ. Там все по пунктам расписано, что, за чем и как идет. Я не вижу проблем в том, чтобы их выполнять. Нужно, чтобы РФ начала их выполнять напрямую или при помощи так называемой переходной международной администрации, военной миссии ООН, полицейской миссии ООН и гражданской миссии ООН», — сказал Грымчак.

При этом он призвал Раду продлить действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (закон об «особом статусе»).

«18 октября истекает срок, на который был продлен закон об особенностях местного самоуправления. Верховная рада Украины должна продолжить этот закон, условно говоря, на год. Сегодня в информационное пространство нашей страны вбрасывается информация о том, что они проведут выборы. Это даст возможность так называемым нашим экспертам кричать, что они не выполняют, поэтому они требуют не продолжать (действие закона об «особом статусе»). Тогда РФ под крики, что Украина не выполняет Минские соглашения, может провести выборы. Считаю, что этот закон нужно продлить», — добавил Грымчак.

Он также считает, что выборы в Донецке и Луганске «никому не нужны», поскольку их результаты никто не признает.

«Эти выборы никому не нужны, они ни на что не влияют и не будут иметь законности, даже если их проведут, — подытожил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев и ЕС осудили желание Москвы провести выборы в Донецке и Луганске. Так, 7 сентября первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Россия сознательно идет на обострение конфликта в Донбассе, назначая выборы в ЛНР и ДНР.

Она напомнила, что в ноябре 2014 года решение РФ о проведении выборов в Донбассе фактически сорвало мирный процесс урегулирования и привело к серьезному обострению ситуации на фронте и эскалации конфликта.

«Сейчас Москва заинтересована в том, чтобы апеллировать к западным партнерам, что, мол, Киев срывает выполнение политического блока. Но Кремлю будет трудно это доказывать, потому что и в ЕС, и в США прекрасно осознают, что никакие действия на оккупированных территориях не происходят без отмашки президента РФ Владимира Путина. Москва ничего не сделала и на шаг не продвинулась в выполнении Минских соглашений. И сейчас идет на сознательное обострение ситуации на Донбассе, зачищая подельников, назначая «выборы», — отметила Геращенко.

Кроме того, 8 сентября Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) заявила, что объявление выборов в ЛНР и ДНР противоречит Минским соглашениям. Европейский союз призвал Россию избегать шагов, которые препятствуют прогрессу в реализации Минских соглашений.

«Мы ожидаем, что Россия особенно будет в полной мере использовать свое влияние на сепаратистов в этом отношении», — подчеркнул официальный представитель ЕВС.

«Реализация Минских соглашений всеми сторонами является ключом к достижению надежного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. В этом контексте объявление о том, что так называемые выборы пройдут в так называемых Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике 11 ноября 2018 года, противоречит духу и букве Минских соглашений, которые содержат конкретные положения, касающиеся организации местных выборов в этом регионе», — заявили в ЕВС.

Напомним, 7 сентября Народный совет ДНР назначил внеочередные выборы главы ДНР и парламента республики на 11 ноября. Аналогичное решение также принял и парламент ЛНР. В начале 2018 года планировалось, что выборы в Донецке и Луганске пройдут осенью, однако летом их решили перенести на неопределенный срок.