Верховная рада Украины продлила особый статус Донбасса до 2020 года

Киев, , 12:17 — REGNUM Особый статус Донбасса продлён до 31 декабря 2019 года. Такое решение было принято депутатами Верховной рады Украины на сегодняшнем заседании, сообщается 4 октября на официальном сайте законодательного органа. За законопроект, внесённый в украинский парламент по инициативе президента страны Петра Порошенко, проголосовали 245 депутатов из 365 зарегистрированных в сессионном зале.

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Согласно закону, особый порядок местного самоуправления на срок до 31 декабря 2019 года включительно вводится в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся населённые пункты, определяемые решением Верховной рады.

Официальный Киев полагает, что реализация закона будет способствовать обеспечению восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, президентский закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят Верховной радой в октябре 2017 года.

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