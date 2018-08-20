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СМИ: осенние выборы в ДНР и ЛНР будут перенесены

Политика

Голосование будет перенесено по совокупности различных факторов

Москва, 20 августа 2018, 14:31 — REGNUM  Парламентские выборы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) могут быть перенесены на неопределённый срок по согласованию с Москвой. Об этом сообщает 30 августа РБК.

По словам близких к Кремлю источников издания, голосование будет перенесено по совокупности различных факторов, и о переносе будет объявлено в ближайшее время. К числу факторов собеседники агентства отнесли отсутствие необходимости в переизбрании парламентариев, риски, которые несут данные выборы для Минских договорённостей и возможное введение новых санкций против ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр заявил, что для проведения выборов в ДНР и ЛНР необходимо изменить украинскую нормативно-правовую базу.

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