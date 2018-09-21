С «российской угрозой» будут бороться кибервойска: Радио REGNUM

Москва, 21 сентября 2018, 17:00 — REGNUM
- О причине объявления выборов президента Литвы незаконными;
- В США заявили о закулисной работе Москвы и Вашингтона по Сирии;
- Европарламент волнует ситуация в Азовском море;
- В Британии создадут подразделение для борьбы с киберугрозами;
- Пенсионеры Красноярска вынуждены питаться просроченными продуктами.
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