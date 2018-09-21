Европарламент «глубо озаботился» ситуацией в Азовском море

Брюссель, , 11:58 — REGNUM Увеличение российского военного присутствия в Азовском море и препятствия для украинского судоходства в связи со строительством моста через Керченский пролив вызвали озабоченность Европарламента. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.

В документе, опубликованном после восьмого заседания парламентского комитета Ассоциации Украина — ЕС указано, что Евросоюз «выражает глубочайшую озабоченность» в связи с усилением военной группировки РФ в регионе и «блокированием прохода судов» после строительства моста в Крым.

Читайте также: Киев создает в Азово-Черноморском регионе москитный флот — эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия России по проверке судов в Азовском море в полной мере соответствуют нормам международного права.

Читайте также: Захарова ответила на обвинения в адрес РФ за её действия в Азовском море