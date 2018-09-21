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Европарламент «глубо озаботился» ситуацией в Азовском море

Политика

Прошло восьмое заседание парламентского комитета Ассоциации Украина — ЕС

Брюссель, 21 сентября 2018, 11:58 — REGNUM  Увеличение российского военного присутствия в Азовском море и препятствия для украинского судоходства в связи со строительством моста через Керченский пролив вызвали озабоченность Европарламента. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.

В документе, опубликованном после восьмого заседания парламентского комитета Ассоциации Украина — ЕС указано, что Евросоюз «выражает глубочайшую озабоченность» в связи с усилением военной группировки РФ в регионе и «блокированием прохода судов» после строительства моста в Крым.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия России по проверке судов в Азовском море в полной мере соответствуют нормам международного права.

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Евроинтеграция Украины
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