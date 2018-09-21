Пятница, 21 Сентября 2018 года
13:31:59 МСК

Посол США в РФ рассказал о закулисной работе Москвы и Вашингтона по Сирии

Политика

Прогресс по Сирии будет измеряться тем, насколько эффективно обе страны смогут вместе продвинуться в вопросе урегулирования ситуации в САР

Москва, 21 сентября 2018, 12:21 — REGNUM  Россия и Соединенные Штаты ведут закулисную работу по урегулированию ситуации в Сирии, заявил посол США в РФ Джон Хантсман на инвестиционной конференции Американской торговой палаты в Москве.

«Ведется и закулисная работа (США и РФ) по урегулированию ситуации и прекращению насилия (в Сирии)», — заявил Хантсман.

По его словам, прогресс по Сирии будет измеряться тем, насколько эффективно обе страны смогут вместе продвинуться в вопросе урегулирования ситуации в САР.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе состоявшихся переговоров 17 сентября в Сочи между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом удалось обеспечить прогресс применительно к зоне деэскалации в провинции Идлиб.

Читайте также: «Соглашения между РФ и Турцией по Сирии должны отрезвить западную коалицию»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мирное урегулирование в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить