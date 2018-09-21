Посол США в РФ рассказал о закулисной работе Москвы и Вашингтона по Сирии

Москва, , 12:21 — REGNUM Россия и Соединенные Штаты ведут закулисную работу по урегулированию ситуации в Сирии, заявил посол США в РФ Джон Хантсман на инвестиционной конференции Американской торговой палаты в Москве.

«Ведется и закулисная работа (США и РФ) по урегулированию ситуации и прекращению насилия (в Сирии)», — заявил Хантсман.

По его словам, прогресс по Сирии будет измеряться тем, насколько эффективно обе страны смогут вместе продвинуться в вопросе урегулирования ситуации в САР.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе состоявшихся переговоров 17 сентября в Сочи между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом удалось обеспечить прогресс применительно к зоне деэскалации в провинции Идлиб.

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