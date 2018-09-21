В Британии появится подразделение для борьбы с киберугрозами — СМИ

Лондон, , 09:22 — REGNUM В Великобритании в ближайшее время создадут специальное подразделение для борьбы с киберугрозами. Об этом информирует Sky News со ссылкой на источники.

«План Минобороны страны и Центра правительственной связи будет реализован на фоне растущей киберугрозы со стороны России», — говорится в сообщении.

Источники телеканала отмечают, что в новой структуре будут работать до 2 тыс. сотрудников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля 2018 г. США и Великобритания выпустили совместное предупреждение, в котором говорится о том, что Москва якобы спонсирует программу по взлому сетевого оборудования государственных компаний.

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