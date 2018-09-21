Китай готов помочь Сирии в восстановлении объектов культурного наследия

Пекин, , 08:32 — REGNUM Восстанавливать разрушенные террористами объекты культурного наследия в Сирии поможет Пекин. Соответствующая договорённость была достигнута между государственным музеем «Гугун» и министерством культуры Сирийской Арабской Республики о сохранении исторических реликвий. Меморандум был подписан на церемонии закрытия состоявшегося в Китае форума, посвященного проблемам защиты объектов достояния мировых древних цивилизаций. В нем приняли участие представители 13 стран, в том числе Египта, Ирака и Греции, пишет 21 сентября Global Times.

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Согласно документу, КНР будет оказывать археологическую поддержку Сирии, а также поможет подготовить больше специалистов в области сохранения культурных реликвий и управления музеями. Кроме того, музей предоставит сирийской стороне материалы и оборудование, необходимые для восстановления достопримечательностей, пострадавших во время войны. Также в соответствии с меморандумом стороны будут сотрудничать в проведении выставок и обмене информацией по вопросам образования, исследований, рекламы, обслуживания посетителей и безопасности.

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Отмечается, что подписанное соглашение было воспринято китайскими историками как важный шаг к сохранению культурного наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в сирийском городе Маалула в провинции Дамаск специалисты приступили к реставрации православного храма святого Георгия Победоносца XIII века. На проведение работ потребуется около года. Восстанавливать святыню придётся практически с нуля — террористы унесли из храма всё ценное, в том числе церковный колокол и мраморные плиты с пола, а также уничтожили лики на иконах. Средства на эти цели жертвуют сами прихожане храма и христианские общины в Сирии.

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