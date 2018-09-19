Китай поддерживает политическое урегулирование в Сирии

Пекин, , 20:05 — REGNUM В ходе открытого заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии постоянный представитель КНР Ма Чжаосюй от имени официального Пекина поддержал любые усилия по политическому урегулированию и облегчению гуманитарной ситуации в этой стране, сообщает 19 сентября Синьхуа.

Говоря о ситуации в провинции Идлиб, дипломат поддержал совместное заявление лидеров России, Турции и Ирана от 7 сентября, сделанное в Тегеране. Он также дал высокую оценку двусторонним договоренностям по созданию в Идлибе демилитаризованной зоны, о которой на переговорах в Сочи договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Ма Чжаосюй особо сосредоточился на необходимости усилий международного сообщества по восстановлению Сирии, разминированию территории и возвращению домой беженцев и призвал стороны конфликта соблюдать соответствующие резолюции СБ ООН и укреплять координацию с сирийскими властями.

Постпред КНР подчеркнул, что его страна участвует в оказании Сирии гуманитарной помощи, вносит и будет далее вносить в решение этой задачи свой посильный вклад.