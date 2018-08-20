Лавров: секретариат ООН запретил помогать восстанавливать Сирию

Москва, , 19:02 — REGNUM Секретариат Организации Объединённых Наций выпустил секретную директиву, которая запрещает всем структурам всемирной организации участвовать в каких-либо проектах по восстановлению разрушенной многолетней войной экономики Сирийской Арабской Республики, до тех пор, пока в этой стране не сменится власть. Об этом сегодня, 20 августа, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ливана Джебраном Басилеем.

Лавров рассказал, что о грязных закулисных играх руководства ООН стало известно после того, как российская сторона направила очередной запрос в штаб-квартиру ЮНЕСКО об оказании помощи в восстановлении древнего города Пальмиры, который был варварски разрушен террористами.

Из объяснений чиновников ЮНЕСКО российская сторона выяснила, что еще в октябре 2017 года политический департамент секретариата ООН издал и распространил по всей системе всемирной организации секретную директиву, запрещающую участвовать в каких-либо проектах в Сирии.

Глава МИД РФ пояснил, что секретариат ООН выдвинул условие, что любая помощь Сирии по линии всемирной организации может быть оказана только после так называемого «политического перехода». Иными словами — «Асад должен уйти».

Министр иностранных дел сообщил, что Москва направила официальное письмо в аппарат генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

«Я поинтересовался, почему подобные вопросы становятся предметом каких-то секретных внутренних директив, почему о них не информирован Совет Безопасности», — сказал Лавров.

Он раскритиковал попытки всем понятно какой группы стран манипулировать в своих корыстных геополитических интересах различными международными организациями, в частности ООН. Лавров напомнил, что сотрудники секретариата ООН должны быть беспристрастными и независимыми.