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В ООН проверяют наличие директивы, запрещающий восстанавливать Сирию

Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что секретариат ООН запретил всем структурам организации участвовать в восстановлении Сирии

Нью-Йорк, США, 21 августа 2018, 00:17 — REGNUM  В Организации Объединённых Наций изучают вопрос о наличии некоего секретного распоряжения секретариата, который запрещает всем структурам ООН оказывать помощь в восстановлении Сирийской Арабской Республики, о существовании которого рассказал 20 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим ливанским коллегой рассказал, секретариат ООН выпустил секретную директиву, которая запрещает всем структурам Всемирной организации участвовать в проектах по восстановлению Сирии до тех пор, пока у власти в этой стране находится Башар Асад.

Лавров пояснил, что российская сторона выяснила это, когда пыталась добиться помощи от ЮНЕСКО в деле восстановления Пальмиры.

«Мы изучаем этот вопрос, дополнительные пояснения могут появиться чуть позже», — сказал Дюжжарик.

При этом он сразу же подчеркнул, что ООН сейчас не занимается никакими проекта по восстановлению Сирии, и не будет ими заниматься пока идёт «политическое урегулирован».

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: секретариат ООН запретил помогать восстанавливать Сирию

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