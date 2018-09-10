США беспокоят успехи России, Литву — советское прошлое: Радио REGNUM

Москва, 10 сентября 2018, 14:00 — REGNUM
- В Литве хотят ввести штраф за пропаганду коммунизма;
- Как Россия от «экологической катастрофы» сможет получать прибыль;
- Вашингтон мечтает сбивать российские гиперзвуковые боевые блоки;
- Жители Сахалина и Хабаровского края просят Путина построить мост на Сахалин;
- Жители Севера и Москвы получают самые высокие зарплаты.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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Читайте ранее в этом сюжете: Кому выгодно глобальное потепление и к чему готовиться другим: Радио REGNUM