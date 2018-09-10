США беспокоят успехи России, Литву — советское прошлое: Радио REGNUM

Москва, , 14:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.

Слушайте этот выпуск на regnum.podster.fm/621.

Читайте ранее в этом сюжете: Кому выгодно глобальное потепление и к чему готовиться другим: Радио REGNUM