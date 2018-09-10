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У России может появиться свой «Суэцкий канал» — The Washington Post

Политика

Российская Федерация от надвигающейся «экологической катастрофы» сможет получать прибыль за навигацию и работу ледоколов

У России может появиться свой «Суэцкий канал» — The Washington Post
Иван Шилов © ИА REGNUM
Северный морской путь

Вашингтон, 10 сентября 2018, 07:44 — REGNUM  Российская Федерация в связи с «климатическими изменениями» может получить свой «Суэцкий канал» из Северного морского пути. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По мнению авторов статьи, Северный морской путь, который благодаря таянию арктических льдов может стать альтернативой египетскому Суэцкому каналу, позволит существенно сократить расходы на транзит товаров из Европы в Азию и Америку.

Журналисты отмечают, что Российская Федерация от надвигающейся «экологической катастрофы» сможет получать прибыль за навигацию и работу ледоколов, а также иметь контроль над стратегическим торговым маршрутом.

Северный морской путь, который проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана, является главной российской морской коммуникацией в Арктике. Он соединяет дальневосточные и европейские порты в единую транспортную систему.

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Развитие российской Арктики
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