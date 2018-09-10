Губернатор Кожемяко попросил Путина построить мост на Сахалин

Владивосток, , 11:04 — REGNUM Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко в ходе заседания Президиума Госсовета РФ, которое сегодня, 10 сентября, проводит во Владивостоке глава государства Владимир Путин, попросил президента принять решение по строительству железнодорожного мостового перехода с материка на Сахалин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сахалинцы и жители Хабаровского края ждут вашего решения по строительству железнодорожного перехода между Сахалином и материком. Реализация этого проекта положительно повлияет на экономическое развитие Сахалина и Хабаровского края, откроет для страны выход к незамерзающим портам, станет первым шагом для реализации трансконтинентального проекта по созданию перехода между Сахалином и Хоккайдо. Я убежден, что решение этих вопросов позволит нам добиться достижения целевых показателей указа и благоприятно скажется на социально-экономическом развитии Сахалинской области», — обратился Кожемяко к Путину.

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Ожидается, что именно в ходе IV Восточного экономического форума во Владивостоке Владимир Путин сделает заявление по строительству моста с материка на Сахалин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать вопрос строительства моста Сахалин — материк. Также обсуждается вопрос строительства моста Сахалин — японский остров Хоккайдо. У обоих проектов очень много как сторонников, так и противников.

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Напомним, Владимир Путин прибыл сегодня, 10 сентября, во Владивосток для участия в IV Восточном экономическом форуме. Первым делом глава государства провел в Приморье заседание Президиума Госсовета РФ.

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