В Литве хотят ввести новый штраф – за пропаганду коммунизма

Вильнюс, , 11:58 — REGNUM

Депутаты Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас сегодня, 10 сентября, направили на имя премьер-министра Литвы и всего правительства заявление, в котором выражают возмущение рекомендации министерства культуры Литвы не вводить запрета на пропаганду коммунизма, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство культуры Литвы в пояснительной части своей рекомендации правительству отмечает, что в Литве уже существует закон, который запрещает демонстрацию и распространение нацистских и коммунистических символов. «Но не запрещено пропагандировать коммунизм или другую тоталитарную идеологию или строй. Увековечивать в общественных местах лица, организации, даты или события, которые связаны с коммунизмом или иной тоталитарной идеологией или строем», — говорится в обращении консерваторов к премьеру и правительству.

«Считаем, что представленная министерством культуры позиция в принципе не отличается от повторений утверждений Кремля о том, что объекты, которые символизируют советскую оккупацию, отражают самостоятельное и законное вхождение Литвы в Советский союз», — пишет Ажубалис.

Отметим, что литовские консерваторы, кроме прочего, на протяжении последнего десятилетия ожесточённо борются против празднования, например, Дня Победы в Литве, стремятся запретить не только ордена и награды оставшихся ветеранов, но и в принципе — праздничные шествия, митинги, поминальные мероприятия у Вечного огня, демонстрацию георгиевской ленты и так далее. Отдельно консерваторы требуют сноса советских памятников в местах массового захоронения.