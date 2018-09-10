США мечтают сбивать российские гиперзвуковые боевые блоки

Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Американский ресурс The Drive опубликовал статью под названием «DARPA начинает работу над проектом защиты от гиперзвукового оружия Glide Breaker». В статье говорится, что Агентство передовых оборонных исследований МО США DARPA анонсировало проект по защите от гиперзвукового оружия Glide Breaker. Представление проекта прошло на праздновании 60-летия со дня создания агентства.

Министерство обороны США очень обеспокоено успехами России в разработке и производстве гиперзвукового оружия. Кроме этого, активно над гиперзвуковыми системами работает и Китай.

Разработчики сообщили мало подробностей. Известно только, что Glide Breaker будет представлять собой небольшой летательный аппарат. Он будет проводить уничтожение гиперзвукового блока противника прямым попаданием в него и разрушать за счет кинетической энергии.

Однако, по мнению американских экспертов, подобная концепция выглядит достаточно спорной и, мягко говоря, неубедительной. Фактически получается, что надо попасть пулей в пулю. При этом надо иметь в виду, что эта вражеская пуля летит со скоростью, превышающей скорость звука более чем в пять раз, и может беспорядочно менять траекторию.

Российские военные эксперты данный проект DARPA вообще оценили весьма скептически. США до сих пор не смогли создать надежной системы ПВО и ПРО, сопоставимой по характеристикам с российской С-400. Здесь Россия опережает лет на десять как минимум.

В настоящее время ВС США не могут успешно бороться со стоящими на вооружении ВС РФ баллистическими ракетами. А здесь речь идет о поражении боевых блоков, летящих на скорости 10 махов (комплекс «Кинжал») и 20 махов (комплекс «Авангард»).

Так что проект DARPA Glide Breaker при наличии реальных существующих угроз от России и Китая больше смахивает на какой-то распил оборонного бюджета Соединенных Штатов, а не на разработку, имеющую практическое применение.

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