Лукашенко объяснил «многовекторность» Белоруссии божьим промыслом

Минск, , 15:25 — REGNUM «Многовектонрность» как актуальная политика официального Минска обусловлена географическим положением Белоруссии, а это положение определено «господом богом». Об этом заявил сегодня, 4 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время доклада министра иностранных дел Владимира Макея, сообщили в пресс-службе президента.

Встреча Лукашенко и Макея состоялась в Минске для обсуждения внешнеэкономической деятельности республики, а также для согласования графика будущих международных встреч. В частности, президент Белоруссии отметил, что во внешней политике у страны «более-менее стабильная ситуация», а внешнеполитические приоритеты определены.

«Нравится это кому-то или нет, многовекторность внешней политики исходит из нашего места в мире, определенного господом богом. И от этого никуда не денешься», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Помимо прочего, во время доклада Лукашенко и Макей обсудили вопросы, связанные со взаимоотношениями Белоруссии с ЕС, а также с ЕАЭС в целом и Россией в частности. Глава МИД республики сообщил, что белорусскому лидеру представили предложения по ряду кандидатов на пост посла Белоруссии в РФ. Некоторые кандидатуры президент оценил положительно, но поручил еще подумать. О ком именно шла речь, Макей не уточнил.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад Александр Лукашенко озвучил ряд основных принципов внешней политики республики: многовекторность — концентрация на нескольких партнёрах; добрососедство; прагматичное партнёрство.

Как уже не раз отмечали эксперты, многовекторность, по мнению белорусских властей, считается не столько выбором Минска, столько объективной данностью и необходимостью. Особенность этого положения объясняется географическим положением страны: «между Востоком и Западом», «между западным сообществом и Россией». Причем акцент делается именно на пограничном положении республики, а сложившаяся культура объясняется как результат влияния с обеих сторон.

Однако в реальности многовекторность выражается в тактике лавирования между официально своим главным союзником — Россией ‑ и Западом. Часто это выражается в форме политического торга с одной или другой стороной. Это означает, что для сегодняшнего Минска крайне невыгоден с политической точки зрения полный политический союз с какой-либо из сторон. По этой причине Белоруссия стремится избежать в повестке дня политической или ценностной проблематики, а концентрирует все внимание на экономическом сотрудничестве.

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