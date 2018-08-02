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Хроники пикирующего региона: перед выборами губернатора Орловской области

Политика

Обзор ситуации в регионе за месяц до выборов губернатора

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Хроники пикирующего региона: перед выборами губернатора Орловской области
Kefi
Река Орлик в историческом центре Орла

Зоя Емельянова, 2 августа 2018, 11:07 — REGNUM  

До выборов губернатора Орловской области остается чуть больше месяца. В обзоре ИА REGNUM — как проходит избирательная кампания и чего ждать жителям региона после 9 сентября.

Без руля и ветрил

С октября 2017 года Орловская область живет без губернатора: глава региона есть, но пока всё еще с приставкой «врио». Отставка с поста губернатора Вадима Потомского 5 октября не стала ни для кого сюрпризом. Ее не то что ждали — ее активно требовали. А вот назначение, пожалуй, стало неожиданностью для многих: временно исполняющим обязанности губернатора стал 38-летний депутат Мосгордумы и член КПРФ (как и Потомский) Андрей Клычков. Он, кстати, уже третий подряд «варяг» во главе региона. «Местный» Егор Строев покинул пост в 2009 году.

То, что Клычкову придется тяжело, было ясно с самого начала. И дело даже не в сопротивлении кланов (именно влиянию «строевских» во многом приписывали неудачи на постах губернатора Александра Козлова и Вадима Потомского, а последнего обвиняли и в широком привлечении своих людей на самые различные управленческие посты в регионе). Причины абсолютно объективные: пессимистичный бюджет, неработающая экономика, растущий госдолг, демографические сложности. Проблемы региона, который на фоне остальных областей Центрального Черноземья с миллиардными инвестициями и экономическим ростом выглядит бедным родственником, копились годами.

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Андрей Клычков
Иллюстрация: Kremlin.ru
Андрей Клычков

Позитива не заметили

Сразу после прихода в регион Андрей Клычков в ответ на просьбу главы одного из муниципалитетов выделить 16 млн рублей для погашения долга заявил: в регионе денег нет. Бюджет региона на 2018 год, тем не менее, удалось принять даже с небольшим профицитом — с расчетом на будущие федеральные дотации.

Об этом: Денег нет: Андрей Клычков рассказал, зачем его прислали в Орел

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Подробнее: Мэрия Орла задолжала энергетикам 50 млн рублей

Экономика Орловской области на октябрь 2017-го находилась в тяжелейшем состоянии. С 2013 года объем госдолга вырос в два раза, а остальные показатели, напротив, демонстрировали упорное падение, и не только, например, в промышленности (а за последние годы регион потерял несколько крупных предприятий, а вместе с ними и доходы в бюджет), но и в традиционно успешной для регионов ЦЧР отрасли — сельском хозяйстве.

Об итогах работы Вадима Потомского в Орловской области читайте здесь: Остров невезения Орёл

Разгон вниз, который взяла орловская экономика при Потомском, разумеется, не остановился чудесным образом после его ухода. Ситуация оказалось настолько сложной, что правительству нового главы пришлось брать и новые кредиты. В итоге, если на 1 октября 2017 года госдолг региона был чуть более 16 млрд рублей, на 1 июля 2018 года он составил уже 18,1 млрд. Но орловским финансистам удалось за это время изменить структуру долга: при Потомском власти предпочитали одалживать деньги у банков, при Клычкове большую часть составляют уже гораздо более выгодные бюджетные кредиты. За семь месяцев объем коммерческих заимствований снизился более чем в два раза, с 11,3 млрд рублей до 5,2 млрд. Объем бюджетных кредитов сейчас составляет 11,9 млрд, еще пять миллиардов — государственные ценные бумаги.

В пользу Клычкова, безусловно, говорит проявившееся с самого начала стремление вникнуть в проблемы региона, а главное — отсутствие иллюзий. В отличие от своего предшественника Вадима Потомского, Клычков не дает громких обещаний, не делает «политически важных» заявлений вроде спасения экономики или возвращения в госсобственность «Орловской Нивы». Напротив, очевидно, что Клычков медленно, но уверенно избавляется от балласта в виде «своих людей», оставленных ему в наследство предыдущим руководством области, и пытается наладить отношения с населением, общественниками (что далеко не просто), бизнесом, возможно, не всегда удачно. Пытается показать, что он — не временщик. Кстати, 31 июля стало известно, что Андрей Клычков официально стал жителем Орла: он получил регистрацию и даже намерен купить здесь квартиру, причем в ипотеку.

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Строительная техника, выпускаемая на предприятии «Дормаш»
Иллюстрация: Orel-dormash.ru
Строительная техника, выпускаемая на предприятии «Дормаш»

Тяжелая зима и хмурая весна

Первые месяцы работы в регионе для Клычкова действительно оказались сложными. В ноябре 2017-го суд принял решение о банкротстве орловского МУП «ПАТП-1» — одного из двух транспортных муниципальных предприятий Орла. А в феврале предприятие прекратило работу, просто чтобы не копить долги. В результате десятки людей остались без работы (сложности возникли даже с выплатой долгов по зарплате и компенсаций за сокращение), а город — без муниципальных автобусов, что ухудшило и без того сложную ситуацию с общественным транспортом. На грани коллапса (впрочем, уже не первый год) и другой транспортный МУП, «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Зато в областном центре себя прекрасно чувствуют частники, навести порядок в работе которых не могут ни депутаты, ни мэрия, ни надзорные и контрольные органы.

Никуда не делась и проблема с «Дормашем». Бодрое обещание о запуске предприятия и выводе его на полную мощность к концу 2018 года, похоже, выполнить не удастся: предприятие остается в конкурсном производстве, кредиторская задолженность по реестру требований кредиторов на 1 июня оценивалась в 1,3 млрд рублей. В конце июля стало известно о том, что часть имущества предприятия на 57 с небольшим миллионов выставлена на торги.

Не добавил позитива к имиджу Клычкова и конфликт с общественностью Орла. Достаточно вспомнить скандал вокруг планов построить завод ПХА-конструкций в черте Орла.

Об этом подробнее: Завод ПВХ-покрытий в Орле: люди — против, власти — за

В то же время глава региона пытается наладить отношения с крупным бизнесом, что понятно: сейчас региону нужнее деньги, чем одобрение общественников-активистов. Из последних шагов врио губернатора в этом направлении — создание экспертного совета по развитию предпринимательства при главе региона. В него вошли представители крупного бизнеса, в том числе, например, недавно похищенный и успешно освобожденный в ходе спецоперации владелец той самой «Орловской Нивы» Сергей Будагов. Все бизнесмены, вошедшие в экспертный совет, получили еще и посты советников губернатора. На общественных началах. Поможет ли это в развитии экономики, покажет время. Кстати, незадолго по похищения Будагов заявил о возвращении «Орловской Нивы» в юрисдикцию Орловской области — в 2016 году, из-за конфликта с прежним руководством региона, крупнейший агрохолдинг сменил регистрацию на Тульскую область.

По теме: Врио орловского губернатора набрал себе советников из бизнеса

Еще одна сложность, которая стоит перед Клычковым — это противоречие, в которое он как глава региона должен по ряду вопросов вступать с собственной партией. В бытность губернатором Потомского эти противоречия по сути стоили КПРФ значительного числа мест в областном и городском парламентах. Клычкову удается лавировать пока более искусно. Например, тему пенсионного возраста региональные власти предпочли замолчать, не отправив свой отзыв на законопроект, тогда как позиция КПРФ более чем очевидна.

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Избирательный участок
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Избирательный участок

До выборов — месяц

Собственно избирательная кампания в регионе, можно сказать, проходит довольно спокойно, без особых скандалов.

В общей сложности было выдвинуто девять кандидатов: это Андрей Клычков (КПРФ), Елена Крачнакова («Патриоты России»), Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), Евгений Алёхин («Родина»), Андрей Куцын (ЛДПР), Василий Воробьёв («ЧЕСТНО/Человек. Справедливость. Ответственность/»), Алексей Гусев («Партия Роста»), Виталий Рыбаков («Российский общенациональный союз») и Иван Устинов («Партия пенсионеров»). «Единая Россия», по традиционной схеме, своего кандидата выдвигать не стала, с самого начала заявив о поддержке Клычкова.

До регистрации в итоге дошли Клычков, Крачнакова, Перелыгин, Алехин, Куцын. Рыбаков, которого наблюдатели называли основным соперником Клычкова, а также Воробьев, Гусев, Устинов регистрацию пройти не смогли.

Пожалуй, единственный скандал связан с именем всё того же Виталия Рыбакова, который вполне ожидаемо объявил выборы бутафорскими и снял свою кандидатуру. Журналистам он объяснил решение не подавать документы для регистрации несогласием «с методами организации избирательного процесса, которые практикуются в Орловской области уже во второй раз», и сообщил об обширном применении административного ресурса при сборе подписей депутатов при прохождении кандидатами муниципального фильтра. Впрочем, поддержки у других кандидатов, в том числе не прошедших регистрацию, он не нашел. В конце июля стало известно о «серии одиночных пикетов», которые некие граждане провели в Москве — пикетчики требовали проведения в регионе честных выборов и утверждали, что Рыбакову «не дали» пройти муниципальный фильтр.

Сам Клычков ведет вполне активную кампанию, решив не уходить на этот период в отпуск: в качестве главы региона.

И немного, пусть и очень схематично, кампания этого года напоминает кампанию 2014 года, когда избирался Потомский. Параллели очевидны. Оба кандидата — члены КПРФ, традиционно сильной в Орловской области (таковой и остается, несмотря на все усилия последнего губернатора). В этом году, как и в 2014-м, было выдвинуто девять кандидатов, регистрацию сумели пройти лишь пять. Так же, как и в 2014-м, основным соперником называли Виталия Рыбакова, который так же, как и на прошлых выборах, не прошел регистрацию (в прошлый раз его кандидатуру отозвала партия, его выдвинувшая, в этом — он отказался сам).

Вот только удастся ли Клычкову, как Потомскому в 2014-м, набрать почти 90% поддержки населения, остается под большим вопросом. Впрочем, как показывает практика, проценты решают далеко не всё.

regnum author Зоя Емельянова
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Выборы губернатора Орловской области 9 сентября 2018 года
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