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Минск разжигает русофобию, Вильнюс – войну опросов о России: Радио REGNUM

Политика

В Белоруссии разрешили показ антисоветского и русофобского фильма «Смерть Сталина», а в Литве заявили, что «самую большую угрозу ощущают со стороны России»

Минск разжигает русофобию, Вильнюс – войну опросов о России: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 7 февраля 2018, 17:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Россию могут подтолкнуть к войне, с Крыма снимают «оккупацию»: Радио REGNUM

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