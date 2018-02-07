В Литве война опросов: один говорит о сближении с РФ, другой — о ненависти

Вильнюс, , 15:27 — REGNUM Литовский центр по исследованию общественного мнения и рынка Vilmorus по заказу МИД Литвы провел исследование относительно внешней политики, результаты которого показали, что жители Литвы внешнюю политику и дипломатию считают важными факторами обеспечения безопасности страны и ее жителей, в сущности, одобряют внешнюю политику, которую проводит власть страны, высказываются за более тесное сотрудничество со странами Прибалтики и Польшей, а «самую большую угрозу ощущают со стороны России и Белоруссии».

Об этом сегодня, 7 февраля, объявил МИД Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Примечательно, что в части, которая касается отношений с Россией, опрос по заказу МИД Литвы демонстрирует ровно противоположные данные, нежели опубликованный накануне, 6 февраля, опрос, выполненный по заказу агентства BNS.

По данным заказанного опроса, число тех, кто считает, что внешняя политика и дипломатия могут значительно способствовать обеспечению безопасности страны, достигает 73%, а внешнюю политику, которую проводят президент, сейм и правительство, одобряют 51% жителей.

«Внешнюю политику Литвы намного больше поддерживают лица с высшим образованием, входящие в группу молодых и среднего возраста, интересующиеся международной политикой, а больше всего ее не одобряют респонденты русской и польской национальностей, жители небольших городов и респонденты, которые согласны с тем, что в советские времена жить было лучше, чем сейчас в Литве. Исследование показало, что такого мнению придерживается почти каждый третий опрошенный житель Литвы (30%)», — утверждают в МИД Литвы.

73% считают, что проживающие за границей литовцы делают Литву более привлекательной за границей, помогают привлекать в Литву инвестиции, реализуют разные проекты для процветания Литвы, выделяют средства на благотворительность, поддерживают оставшихся в Литве родственников и близких.

67% участников опроса придерживаются мнения, что строящаяся в Белоруссии АЭС вызывает угрозу для Вильнюса и для Литвы.

Среди стран, с которыми, по мнению жителей, Литва должна активнее сотрудничать, лидируют Польша (62%), Латвия (58%) и Эстония (52%).

В качестве самой недружелюбной страны и вызывающей наибольшую угрозу для Литвы абсолютное большинство назвало Россию (65%). На втором месте в этом списке — Белоруссия (18%). Отмечается, что за прошлый год число тех, кто считает, что Литве нужно активнее сотрудничать с Россией, сократилось от 42% до 32%, а с Белоруссией — от 44% до 35%.

88% респондентов узнают о внешней политике Литвы из телевидения. На втором месте — интернет-СМИ, их упомянули 44%. Радио назвали 38% участников опроса. Похожие результаты были получены и во время аналогичного опроса, проведенного год назад. За этот период заметно выросло значение социальных сетей (от 12% до 17%), которые являются особенно популярными источниками информации среди молодежи.

За последний год еще больше снизилась популярность российских телеканалов. Самый популярный из них — «Первый Балтийский канал» — собирает 16% аудитории, когда еще в 2015 году канал смотрели 32%. Это примерно на треть меньше, чем во время опроса, проведенного в конце 2016 года.

Исследование также показало, что жители стали немого меньше интересоваться международными событиями. 34% респондентов сказали, что интересуются или очень интересуются внешней политикой, когда в 2016 году их было 42%. 55% респондентов, интересующихся внешней политикой, полагают, что реализация интересов Литвы обеспечивается за счет дипломатических мер. Качество услуг, предоставляемых МИД или дипломатическими представительствами Литвы, хорошо или очень хорошо оценивают 57% жителей, которым приходилось ими воспользоваться.

МИД проводит репрезентативный опрос в декабре каждого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно другому исследованию, большинство жителей Литвы одобряют позицию премьера Саулюса Сквернялиса, что Литва должна возобновить политические контакты с Россией. Это показал опрос, проведенный компанией по исследованию рынка RAIT по заказу новостного агентства BNS. В ходе исследования позицию премьера одобрили 52% респондентов, 26% не одобрили такую идею, еще у 22% не было мнения по этому вопросу.

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