Пакет законопроектов об «амнистии капиталов» Госдума приняла в I чтении

Москва, , 12:52 — REGNUM Пакет законопроектов, предполагающий амнистию капиталов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля. Бизнесменам предлагается добровольно задекларировать зарубежные имущество, активы, сообщить о зарубежных счетах, избежав при этом ответственности за уклонение от уплаты налогов и нарушение законов о валютном регулировании.

С принятием законов второй этап амнистии капиталов будет проходить с 1 марта 2018 до 28 февраля 2019 года включительно. В это время можно будет «безнаказанно» задекларировать свои зарубежные счета и активы, а также закрыть контролируемые иностранные компании, не уплачивая налог (13%) с их доходов и имущества.

«Амнистия, если она правильно оформлена, порождает доверие», — отметил в ходе дискуссии глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). «Государство сегодня о людях знает все и может получить любую информацию», — при этом указал он.

«Предложение президента продлить амнистию на год — шаг развития доверия между государством и гражданами, государством и бизнесом, и это важнейший шаг для деофшоризации экономики», — подчеркнул Макаров.

Пакет законопроектов стал реакцией на то, что 31 января минфин США представил так называемый «кремлевский доклад» — список российских политиков, олигархов и чиновников, против которых могут быть применены санкции.

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