Официальный Минск продолжает разжигать русофобию и межнациональную рознь

Минск, , 13:53 — REGNUM Разрешение на показ антисоветского и русофобского фильма «Смерть Сталина» — еще один сознательный антироссийский политический жест официального Минска. Так прокомментировал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик разрешение белорусского министерства культуры на показ фильма «Смерть Сталина» в Белоруссии.

«Вчера белорусские власти посадили за качественную аналитику и публицистику трех журналистов, политологов и экспертов, таким образом полностью признав правоту приводимых ими аргументов и фактов, что белорусские власти идут по украинскому варианту развития событий.

Сегодня белорусские власти не нашли ничего противозаконного в этом фильме, а завтра, возможно, скажут, что ночные шествия необандеровцев с факелами по улицам белорусских городов — это тоже нормальная политическая практика.

Мы видим, к чему подобная практика привела Украину — фактически страна находится в статусе недогосударства. Очень не хочется, чтобы подобные политические практики привели к подобному статусу и Белоруссию» — отметил эксперт.

При этом Юрий Баранчик подчеркнул, что это не только его личная точка зрения:

«Аналогичная точка зрения и у Русской православной церкви. Напомню белоруской стороне, что глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион, ознакомившись с трейлером скандального фильма «Смерть Сталина» высказался за запрет этой франко-британской картины, так как, по его мнению, картина является безобразной сатирической поделкой, причем не столько на СССР, сколько на русских и всю Россию».

«Соответственно, показ этой картины в Белоруссии является грязным поклепом на историю России, на русский народ и на советский период его истории. И кто в этом случае разжигает рознь между двумя частями одного народа?» — подчеркнул Юрий Баранчик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января начальник управления по кинематографии министерства культуры Белоруссии Александр Рыдван сообщил о том, что фильм «Смерть Сталина» британского режиссёра Армандо Ианнуччи, лишённый прокатного удостоверения в России, допущен к прокату в Белоруссии. По его словам, замечаний по дальнейшему прокату фильма на территории Белоруссии у министерства нет, направлять фильм в республиканскую экспертную комиссию по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости — нецелесообразно.

Представитель минкульта отметил, что специалисты внутренней экспертной комиссии министерства культуры при просмотре картины не выявили фактов нарушения белорусского законодательства.

Зато нарушение законодательства белорусские власти усмотрели в текстах Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко — ученых и журналистов, публиковавших в российских СМИ свои тексты с объективной критикой крена политики официального Минска в сторону Запада в ущерб братским отношениям с Москвой. Единственным «доказательством» «вины» авторов стало заключение экспертов, у которых, как выяснилось в ходе судебного разбирательства, полностью отсутствует минимально необходимая квалификация, в результате чего свои «выводы» авторы государственной экспертизы делали на основании неких весьма своеобразных «фоновых знаний» и «логико-семантических следствий».

В результате чего сторонники Русского мира, выступающие за более тесную интеграцию Белоруссии и России, за высказывание этой своей точки зрения были признаны виновными по статье 130 УК (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды) и приговорены к пяти годам лишения свободы с отсрочкой на три года.

Таким образом, белорусские власти буквально расписались в правоте осужденных публицистов: вынесение обвинительного приговора пророссийским публицистам, допуск к показу «Смерти Сталина» и многие другие факты текущей информационной повестки дня явно демонстрируют националистический крен в позиции официальных белорусских властей, всё большее расхождение взглядов на общее историческое прошлое и целенаправленный идеологический разрыв с Россией.