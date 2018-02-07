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Законопроект о переходе на «летнее время» в России внесен в Госдуму

Общество

Предлагается установить «московское время»

Законопроект о переходе на «летнее время» в России внесен в Госдуму
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Будильник

Москва, 7 февраля 2018, 13:34 — REGNUM  Законопроект, предполагающий установить на территории России «летнее время», внес в Госдуму Андрей Барышев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля

Предлагается установить «московское время» равным национальной шкале времени Российской Федерации, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа.

«Принятие проекта федерального закона позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении всех трех летних месяцев и ранней осенью, не только сэкономит ресурсы, а также укрепит здоровье граждан Российской Федерации», — отмечает автор.

Он напоминает, что с 2011 года Россия живет по «зимнему времени». В связи с этим на значительных территориях (Москва, центральные регионы Европейской части России, Урал) используется время, отстающее от поясного времени на один час. В летне-осенний период ухудшается состояние здоровья жителей тех регионов, где установленное зональное время отстает от поясного времени, обеспокоен парламентарий.

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Переход на «зимнее» и «летнее» время
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