В поиске страха: до чего довела Польшу и Литву боязнь России: Радио REGNUM

Москва, 29 января 2018, 08:00 — REGNUM
- «Неужели смолчим???»: МОК запретил российским спортсменам упоминать о своей причастности к РФ;
- «Тяжёлая работа»: Аваков призвал Нацгвардию и Нацполицию готовиться к Донбассу;
- Грешить против исторической правды: МИД Израиля обратился к властям Польши;
- Страхи Польши: Моравецкий заявил, что главная угроза для страны — это Россия;
- С новым лидерством: президент Литвы заявила, что БелАЭС — «оружие России»;
- Бессрочный пост: Путин предложил переназначить главой Конституционного суда Зорькина.
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