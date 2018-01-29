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В поиске страха: до чего довела Польшу и Литву боязнь России: Радио REGNUM

Политика

Премьер-министр Польши заявил, что главная угроза для его страны — Россия, а президент Литвы назвала БелАЭС «оружием России»

В поиске страха: до чего довела Польшу и Литву боязнь России: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 29 января 2018, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Что помешало Японии захватить Дальний Восток и Сибирь? Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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