«Неужели смолчим???» — В ГД возмущены запретом МОК упоминать РФ в соцсетях

Москва, , 11:16 — REGNUM В Госдуме возмущены требованиями МОК, запрещающими спортсменам, участвующим в Олимпиаде, упоминать свою причастность к стране в соцсетях.

Правила поведения «нейтральных» спортсменов, тренеров и медиков из России на Играх в Пхенчхане, опубликованные накануне МОК, ставят очень жесткие условия для аккаунтов российских спортсменов в социальных сетях. Так, все члены отечественной делегации обязаны представляться на своих официальных страницах только как «OAR», «Олимпийский атлет из России» или «ОСР» (на кириллице). Также им запрещены любые ретвиты/репосты, а также даже «лайки», связанные с флагом, гимном и другими государственными символами России.

«МОК разработал правила поведения российских спортсменов на ОИ, в соответствии с которыми им запрещено любое упоминание о причастности к России (Внимание!) в соцсетях, а также запрет ставить ретвит и лайк национальной символике. Неужели и это проглотим и смолчим?!» — возмущен вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Международный олимпийский комитет (МОК) запретил проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде, таким образом, в Пхенчхане флаг России будет также под запретом, поскольку российские атлеты на Играх-2018 имеют статус «спортсмены-олимпийцы из России» и выступают под олимпийским флагом.

Ранее Лебедев призывал к бойкоту соревнований в Корее.