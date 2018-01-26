В Давосе президент Литвы рассказала, что БелАЭС – «оружие России»

Вильнюс, , 18:41 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 26 января, на Всемирном экономическом форуме выступила с речью в дискуссии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка для континента», сообщили ИА REGNUM в канцелярии президента Литвы. В дискуссии также приняли участие президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Петр Порошенко.

По словам Грибаускайте, «Европа возвращается с новым лидерством и новыми обязательствами перед будущим». На фоне мировых вызовов, по её словам, маленьким государствам выгодно находиться в более сильном сообществе, поэтому Литва поддерживает более тесную интеграцию в сферах экономики, кибербезопасности, обороны.

Она подчеркнула, что необходимо как можно скорее закончить создание Энергетического союза ЕС, единого цифрового рынка.

«Brexit, проходящие возле границ ЕС военные учения, ситуация на Украине также побуждают действовать и интегрироваться», — сказала Грибаускайте.

«Президент также подчеркнула, что укрепление обороны — это один из главных приоритетов в регионе — в восточном фланге НАТО. Учения «Запад» ясно дали понять, что мы сталкиваемся не только с военными, но и с гибридными угрозами. Поэтому обеспечение кибербезопасности становится все более важным. Литва активна в ЕС и НАТО, развивая новые решения для обеспечения кибербезопасности и готовясь к предстоящему саммиту НАТО», — говорится в пресс-релизе администрации Грибаускайте.

Говоря о гибридных угрозах, Грибаускайте подчеркнула, что «Белорусская АЭС, которую Россия строит рядом с границами ЕС, также может быть использована в качестве неконвенционального оружия». Поэтому Энергетический союз ЕС становится необходимым для обеспечения безопасности.

Энергетический союз ЕС очень важен и для укрепления энергетической независимости ЕС, заявила глава Литвы. Грибаускайте подчеркнула, что газопровод Nord Stream 2 «лишен экономического смысла».

«Это геополитический проект, с помощью которого Россия стремится вновь сделать Европу полностью зависимой от российского газа. Мы по опыту своего региона знаем, что Россия использует газ как орудие экономического и политического давления. Проект Nord Stream 2 вызывает угрозу, потому что ЕС вместо того, чтобы диверсифицировать источники энергии и поставщиков, вновь может стать энергетически зависимой», — цитирует слова Грибаускайте её пресс-служба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва заняла самую жёсткую позицию в регионе в вопросе проекта Белорусской АЭС. Официальный Вильнюс требует немедленно прекратить строительство, а парламент ранее принял закон, который запрещает продажу электроэнергии, выработанной на станции, в Литве.

Власти Литвы также регулярно на всех мероприятиях как в ЕС, так и на других мировых площадках называют станцию «опасной» и просят своих союзников повлиять на Минск.