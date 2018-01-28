Премьер-министр Польши: Главная угроза для нас — это Россия

Варшава, , 07:36 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что самой главной угрозой для его страны является Российская Федерация. Об это глава польского кабинета министров заявил в интервью изданию Politico, опубликованному накануне, 27 января.

Моравецкому задали вопрос о том, какая из угроз по его мнению является главной для Польши.

«Я очень серьёзно рассматриваю российскую угрозу», — ответил польский премьер-министр.

Также он подчеркнул, что не считает строящийся газопровод «Северный поток — 2» бизнес-проектом.

«Германия заявляет о том, что «Северный поток — 2» — это бизнес-проект. На самом деле, это не так. В случае, если строительство газопровода успешно завершится, газотранспортная система Украины будет признана устаревшей», — заявил Моравецкий, так не сказав, почему «Северный поток — 2» — это не бизнес-проект.

Кроме того польский политик заявил, что очень опасается «вторжения России» на Украину.

«Что произойдёт, … если российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем. Мы надеемся, что этого не случится, но нам лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия», — отметил Моравецкий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Польша крайне противится строительству газопровода «Северный поток — 2», так как газ по нему будет напрямую поставляться из России в Германию. Транзитные страны, в том числе и Польша, потеряют деньги, которые они получали за транспортировку российского газа по своей территории.