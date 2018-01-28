МИД Израиля призвал Польшу не грешить против исторической правды

Тель-Авив, , 01:01 — REGNUM Польские власти должны изменить закон, вводящий уголовную ответственность за высказывания об участии поляков в холокосте. Об этом говорится в заявлении МИД Израиля.

Государство Израиль возражает против законопроекта, утвержденного ранее нижней палатой парламента Польши. В существующем виде инициатива применяться не должна, в документ необходимо внести поправки, отмечено в заявлении.

«Никакой закон не может изменить историческую правду», — подчеркнули в израильском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в Израиле уверены — близких тех, кто пережил холокост, поучать недопустимо. Эти люди каждый день вспоминают о погибших родственниках.

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26 января депутаты польского сейма приняли законопроект об уголовной ответственности за утверждения о том, что на поляках лежит часть вины за геноцид евреев в период Второй мировой войны. Речь идет о пакете поправок к закону об Институте национальной памяти.

Инициативу поддержали 279 парламентариев, пять высказались против, 130 — воздержались от голосования. В дальнейшем документ рассмотрит сенат — верхняя палата парламента, состоящая из ста депутатов.

Как уточняет Polskie Radio, в числе запрещенных — выражение «польские лагеря смерти». Высказывания такого рода могут повлечь за собой тюремное заключение сроком до трех лет, при этом преследованию подлежат как польские граждане, так и иностранцы.

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